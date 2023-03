Reintegração de doentes oncológicos: "Aqui trabalham tudo, o que faz toda a diferença"

Centro de Reabilitação Profissional de Gaia desenvolve projeto que ajuda na reintegração profissional de pessoas com doença oncológica.

"Aqui, perdi o medo de falar sobre cancro". Serena, de voz doce mas firme, Fátima Sousa carrega nas sílabas do nome da doença que nunca quis ter. Como quem venceu o temor e renasceu. E, com pouco mais de 25 anos, a jovem cabeleireira de Oliveira de Azeméis enfrentou a condição com que teria de viver: a amputação do antebraço direito, ditada por um tumor raro e agressivo.

Está numa das aulas da formação de Assistente Administrativo, no CRPG-Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, que criou o programa "Reabilitação e reintegração profissional de pessoas com doença oncológica".