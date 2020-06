Rio acusa Governo de só "permitir ajuntamentos" de esquerda

JN/Agências Hoje às 11:48 Facebook

O presidente do PSD questionou o critério do Governo para "permitir ajuntamentos" em tempos de pandemia de covid-19, na sequência das "manifestações de esquerda" durante o fim de semana.

"Qual será o critério para o Governo permitir ajuntamentos? Funerais, futebol, missas, discotecas, desporto em geral, não! Comícios e manifestações de esquerda, sim! Esperemos que o vírus entenda aquilo que mais ninguém consegue entender", escreveu Rui Rio no Twitter, esta segunda-feira.

No sábado, milhares de portugueses saíram à rua em manifestações contra o racismo nalgumas cidades portugueses, em solidariedade para com outras ações do género que evocam a morte de George Floyd, um afro-americano de 46 anos que morreu em 25 de maio, em Minneapolis (EUA), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção. A maior parte dos manifestantes usou máscara, mas o distanciamento social imposto pela prevenção da covid-19 esteve longe de ser cumprido.

No domingo, o PCP organizou um comício, em Lisboa, com lugares marcados e distância entre os militantes, muitos deles de máscara, no jardim Amália Rodrigues, no alto do parque Eduardo VII, contra a perda de direitos em tempos de pandemia.