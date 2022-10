Rui Rocha anuncia que vai propor adiamento das eleições na IL

JN Hoje às 10:15 Facebook

O deputado da Iniciativa Liberal Rui Rocha, para já o único candidato à liderança do partido, anunciou que vai propor o adiamento das eleições internas, para janeiro.

"O partido ganha muito com o debate democrático e a discussão clara de alternativas. Por isso, irei propor no próximo Conselho Nacional o alargamento do calendário eleitoral, passando as eleições para Janeiro, para que quem quiser concorrer o faça sem que o tempo seja limitação", escreveu Rui Rocha no Twitter, esta terça-feira de manhã, indo ao encontro de críticas internas.

O anúncio da saída de João Cotrim Figueiredo da liderança da Iniciativa Liberal apanhou o partido de surpresa e levou alguns membros a pedir que as eleições internas não se realizassem em dezembro, de modo a dar mais tempo para a formalização de candidaturas. Tiago Mayan, ex-candidato à presidência da República, foi um dos que defendeu que a eleição ocorresse em janeiro, considerando que o anúncio da candidatura de Rui Rocha à liderança foi "muito acelerado".

Cotrim Figueiredo anunciou a saída no domingo, por entender não ser "a pessoa ideal" para tornar o partido "mais popular". Rui Rocha assumiu o desafio e comprometeu-se a adotar uma política de maior "proximidade".