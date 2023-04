Seca alastra a 78,2% do território português

Joana Amorim Hoje às 14:35 Facebook

Algumas zonas do Alentejo e do Algarve em seca extrema.

Confirma-se o pior cenário, ditado por um abril quente e seco: 78,2% do território nacional encontra-se, agora, em situação de seca meteorológica. Quando, há apenas 15 dias, aquela proporção era de 48%. Situação que levou os ministros do Ambiente e Agricultura a convocarem uma reunião, para a manhã desta sexta-feira, da Comissão Permanente da Seca.

De acordo com a atualização feita pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a 15 de abril, 10,1% do território, especificamente algumas zonas do Alentejo e do Algarve, entrou na classe mais grave de seca, a extrema. A seca severa chega agora a 18,6% (contra 10,2% no final de março), a moderada a 21,2% (contra 14,2%) e a fraca a 28,3% (contra 23,7%). Estendendo-se, agora, até à região Centro e ao interior Norte. Por outro lado, explica o IPMA, aumentou, também, "a área com valores [de percentagem de água no solo] inferiores 20%, onde se destacam a região Nordeste, o Vale do Tejo e o Baixo Alentejo".

Situação que se explica pelo facto de, na primeira quinzena deste mês, a temperatura máxima do ar ter estado quase sempre acima do valor médio mensal e dos valores de precipitação terem sido muito inferiores ao normal. Sendo que, vinca aquele instituto, "na região Sul não ocorreu precipitação".

Analisando as temperaturas, destaca o IPMA que entre os dias 2 e 11 de abril registou-se uma onda de calor "em cerca de 50% das estações meteorológicas da rede". Fenómeno que "abrangeu grande parte do território, com exceção do litoral Norte e Centro e Algarve". Quanto à precipitação, registaram-se valores mais significativos "apenas nos dias 1, 12 e 14 e essencialmente na região do Minho e Douro Litoral".

As previsões para os próximos dias não são animadoras, com temperaturas médias acima do normal em todo o território na próxima semana, entre +1.ºC a +6.ºC. Semana em que os valores de precipitação estarão abaixo do normal.