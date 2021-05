Secundárias sem chumbos no 12.º ano aumentam para 31

Alexandra Inácio Hoje às 00:01 Facebook

Em 18 escolas, mais de metade dos alunos reprovaram, em 31 nenhum aluno do 12.º reprovou no ano 2018/2019. O presidente do Conselho das Escolas, José Eduardo Lemos, pede mais meios para combater o insucesso

A diminuição das reprovações em todos os ciclos aumenta o número de escolas sem chumbos no 12.º ano - em 2018/ 2019, houve 31, no ano anterior tinham sido 19; e em 2016-2017, 14. Há diretores que asseguram que as alterações nos exames, devido à pandemia, vão fazer disparar a taxa de conclusão do Secundário.

"Não há dúvida, o número dos que concluíram o Secundário no ano passado foi muito superior, devido às alterações na avaliação externa", assume José António Sousa. A D.Dinis, em Lisboa, de que é diretor, registou, em 2018-2019, 60% de retenções no 12.º. Em 18 escolas, mais de metade dos alunos chumbaram e em 124 (cerca de um quinto) reprovaram entre 30% a 50%. No lado oposto da tabela, estão 31 sem chumbos.