Segunda escola fechada em Portimão. Coronavírus suspende aulas também nas universidades

A Escola Básica do 2.º e 3.º ciclo Professor José Buel, em Portimão, é a mais recente a ser fechada devido ao risco de propagação de coronavírus em Portugal.

É neste estabelecimento de ensino que dá aulas a mãe de uma adolescente de 16 anos que foi diagnosticada com Covid-19, no domingo, naquele que é o primeiro caso da doença, no Algarve.

Assim que foi confirmado este caso, foi anunciado o fecho da escola secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, onde a aluna estuda. A jovem tinha estadio de férias em Itália com a família, os pais e duas irmãs, onde terá contraído a doença. Não está fora de causa o encerramento ou suspensão das aulas nas escolas onde estudam as irmãs da adolescente infetada.

Segundo a autarquia de Portimão, há cerca de 1800 alunos sem aulas. São duas as escolas fechadas em Portimão, a que se juntam a outras tantas na Amadora - a Escola Básica 2-3 Roque Gameiro e a Secundária da Amadora.

Acresce o encerramento de todas as escolas, e outros estabelecimentos públicos, nos concelhos de Felgueiras e Lousada.

Para evitar a propagação do coronavírus, estão também suspensas as aulas na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, no Instituto de Ciências Abel Salazar e na Faculdade de Farmácia, também na Invicta, e ainda em todos os estabelecimentos da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU), que gere o Instituto Universitário de Ciências da Saúde, em Gandra, no distrito do Porto, e o Instituto Politécnico de Saúde do Norte (que integra a Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, em Vila Nova de Famalicão, e a Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa, também em Gandra).

O polo de Gualtar da Universidade do Minho, em Braga, foi encerrado por tempo indeterminado bem como todos os edifícios partilhados como bares, cantina, biblioteca e espaços desportivos.

A ordem dos Advogados anunciou, também, as sessões de formação presencial para o curso de estágio, devido ao coronavírus.

Instituto de Estudos Superiores de Fafe encerra por precaução

O Instituto de Estudos Superiores de Fafe (IESF) anunciou que estará encerrado por tempo indeterminado devido ao surto do COVID-19. Numa nota publicada esta terça-feira de manhã, a direção do IESF apela a que "seja mantida a calma e que sejam mantidas todas as medidas profiláticas largamente difundidas".

O IESF tem nesta altura cerca de 750 alunos matriculados, nos diversos cursos, mestrados e especializações. A proximidade de Fafe aos concelhos de Felgueiras e Lousada e a agregação de muitos jovens da região levou a esta tomada de posição.

Escola Superior de Tecnologia fecha em Felgueiras, Amarante, Lousada e Penafiel

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Politécnico do Porto fechou, esta segunda-feira, por tempo indeterminado "todas as instalações onde decorrem aulas" no centro de Felgueiras e em Lousada, mas também em Amarante e Penafiel, distrito do Porto.

"Estas medidas condicionam a atividade de cerca de 1800 pessoas, entre estudantes, pessoal docente e não-docente, com a suspensão da atividade letiva de 21 cursos", acrescenta a instituição, em comunicado.

A ESTG esclarece que o encerramento "de todos os locais onde existem atividades letivas" foi considerado "prudente" após a Direção-Geral de Saúde (DGS) ter anunciado o encerramento de todas as escolas básicas, preparatórias e secundárias em Felgueiras e Lousada".

Os locais encerrados incluem "o campus 3 do Politécnico do Porto, no centro de Felgueiras" e as instalações dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, estas situadas nas cidades de Amarante, Felgueiras, Lousada e Penafiel.

Devido ao surto de Covid-19, em Felgueiras e Lousada foram encerrados ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas, além de todas as escolas. Os residentes naqueles dois concelhos do distrito do Porto foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias.

Segundo o comunicado revelado no domingo à noite, havia 31 casos confirmados de coronavírus em Portugal. Além dos 23 casos a norte havia um no centro, seis em Lisboa e um no Algarve, o da jovem de 16 anos.

Estão atualmente identificadas quatro cadeias de transmissão e há casos importados de Itália (5) e de Espanha (1).

Em relação aos 30 casos confirmados sobre os quais foi revelada informação, sabe-se que são 18 homens e 12 mulheres.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3800 mortos entre mais de 109 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios. Das pessoas infetadas, cerca de 60 mil já recuperaram.