Sites falsos de divórcios burlam casais há dez anos

Esquema existe há 10 anos e é mantido com constante mudança de endereços na net. PSP e PJ acumulam queixas. Ordem dos Advogados tem processos desde 2015.

Em 2008, foi notícia pelo que prometia: o divórcio online, sem complicações e em 24 horas. O seu "inventor", Pedro Miguel Januário Lourenço, foi entrevistado e citado em jornais e televisões portugueses e estrangeiros. O site nasceu como www.divorcionahora.com. Mudou de designação várias vezes e agora chama-se www.divorcio24horas.pt. Mas as queixas contra este suposto "jurista" sucedem-se na PJ, PSP e na Ordem dos Advogados. O divórcio não presencial é impossível, mas Lourenço continua a enganar e gaba-se de ter feito cinco mil divórcios, faturando 460 mil euros.

O esquema de burla é mantido há mais de 10 anos na Internet por causa da sucessiva mudança de endereços. E também, aparentemente, porque o facto de o IP (localização do endereço de Internet) do site www.divorcio24horas.pt estar localizado nos Estados Unidos da América dificulta a identificação e localização do suspeito por parte das autoridades.