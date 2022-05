SNS24 não passa teste automático a menores

Pais obrigados a esperar atendimento na linha para ter acesso.

Há pais que estão a ter dificuldades em pedir a emissão de um teste de confirmação de diagnóstico da covid-19, através da linha SNS24, para os filhos. O modelo automático permite pedir um novo rastreio, caso se tenha um autoteste com resultado positivo. No entanto, o JN sabe que há progenitores que não o estão a conseguir fazer, após inserir o número do utente dos filhos menores.

Quando os pais acedem à linha, tendo um filho com autoteste positivo, seguem os passos do atendimento automático e chegam até à opção para a emissão de um teste confirmatório. A mensagem gravada avisa que aquela chamada não será avaliada por um profissional de saúde.