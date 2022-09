Suicídios aumentam e estão no valor mais alto de quatro anos

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 07:01 Facebook

Casos encaminhados para intervenção psicológica do INEM batem recorde, com aumento dos comportamentos suicidários. Crise social pode explicar.

Em 2021, foram registados 952 suicídios, o número mais alto desde há quatro anos. No espaço de um ano, verificou-se um aumento de 8,18% nas mortes por suicídio. Os dados são do Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) e foram fornecidos pelo Ministério da Justiça ao JN. As dificuldades sociais, de emprego e económicas consequentes da pandemia são apontadas como potenciais explicações.

Em 2018, registou-se um pico de 1020 suicídios. Desde aí, os números tinham vindo a descer, com 907 mortes por suicídio em 2019 e 880 em 2020. Os dados de 2021 mostram uma inversão. Joaquim Sousa Gago, membro da Coordenação Nacional para as Políticas de Saúde Mental enumera as dificuldades do pós-pandemia, como as mudanças na forma de trabalhar, o desemprego, os períodos de luto emocional, as carências económicas e o isolamento, como potenciais fatores de explicação.