Famílias de acolhimento. "Acolher é ajudar temporariamente"

Conceição Duarte e António Campos receberam um menino de 11 anos que se juntou aos dois filhos e está agora bem integrado na família.

O casal António Campos e Conceição Duarte cruzou-se várias vezes com o cartaz que aludia à procura de abraços da associação "Mundos de Vida". A busca a que o cartaz apelava suscitou curiosidade a Conceição, embora durante algum tempo não soubesse exatamente do que se tratava. Entretanto, os dois filhos trouxeram uns panfletos da "Mundos de Vida", cujo objetivo era conseguir famílias de acolhimento para crianças em risco. Com esta informação mais detalhada, o "bichinho" de fazer alguma coisa para ajudar que Conceição e António já tinham cresceu. "Já era uma coisa que mexia mais comigo do que com o meu marido. São coisas que nascem connosco. Sempre trabalhei com crianças, sou de uma família de seis irmãos. Se calhar, vem daí", explica Conceição, auxiliar de serviços de educação.

Por isso, um dia, decidiu-se e ligou para a "Mundos de Vida" para saber o que era necessário para ser família de acolhimento, já com o intuito de se propor. O marido, militar da Marinha, quis "seguir em frente" logo que a mulher lhe falou no assunto. E os dois filhos tiveram atitude idêntica. "Tínhamos condições, por isso, disse logo para irmos em frente", conta António.