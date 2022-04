Um milhão de agregados doou 26,3 milhões de IRS

Joana Amorim Hoje às 19:11 Facebook

Twitter

Partilhar

De ano para ano há mais portugueses a consignarem parte dos seus impostos. Aumentando, também, a lista de instituições de solidariedade e culturais beneficiárias. Na entrega de IRS do ano passado, referente aos rendimentos de 2020, atingiu-se o patamar de um milhão de agregados a doar parte do imposto anual. Com o IRS consignado a aumentar 14% para os 26,3 milhões de euros, apoiando 4393 entidades.

De acordo com informação facultada ao JN pela Autoridade Tributária, no ano passado (referente ao imposto de 2020), foram consignados, em sede de IRS, mais 3,2 milhões de euros face a período transato, num total de 26,3 milhões. Valor esse doado por "cerca de um milhão de agregados familiares", referem, num novo máximo. São mais cerca de cem mil novos agregados quando, na consignação de 2020, relativa ao imposto de 2019, aquele número havia aumentado em 50 mil. Valor que contrasta com os 668 mil agregados que consignaram em 2016. Representando, agora, 18% dos cerca de 5,5 milhões de agregados identificados pelas Finanças.

107 milhões em cinco anos