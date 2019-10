Único centro da mama de nível europeu está há 11 anos em contentores

Marisa Silva Hoje às 07:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro da Mama do Hospital de S. João, no Porto, é a única unidade pública da especialidade com distinção europeia. Funciona em instalações provisórias há 11 anos.

É o único Centro da Mama do Serviço Nacional de Saúde certificado a nível europeu, atestando a excelência do tratamento, mas está confinado às paredes dos contentores desde a sua criação. Há 11 anos em instalações provisórias, o Centro da Mama do Hospital de S. João, no Porto, espera conhecer um novo espaço já no próximo ano. Por lá realizam-se 12 mil consultas por ano. A maioria são pacientes do Norte. Prevê-se que, neste ano, pela primeira vez o hospital ultrapasse os 400 novos casos.

Na entrada da unidade, há uma mesa com chá e café. Não curam a doença, mas reconfortam o coração de quem atravessa a porta e luta por um final feliz. A sala de espera, exígua para tanta gente, está sempre cheia. No atendimento, há apenas uma funcionária. O serviço deverá ser reforçado com mais uma secretária clínica.

Leia mais na edição impressa ou na versão e-paper