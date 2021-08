Vacinação em Lisboa será no centro de Templo Hindu, mas apenas no domingo

JN/Agências Hoje às 18:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A vacinação contra a ​​​​​​​covid-19 dos jovens entre os 12 e os 15 anos, em Lisboa, vai ser concentrada no centro instalado no Templo Radha Krishna e não na Cidade Universitária, mas apenas no domingo, esclareceu esta sexta-feira a task-force.

A dúvida foi hoje levantada por alguns pais que, segundo relataram à agência Lusa, receberam uma SMS a confirmar a vacinação dos seus filhos no fim de semana, mas o local indicado não correspondia à informação inicial.

Questionada sobre a situação, a task-force que coordena o plano de vacinação contra a covid-19 esclareceu que não se tratou de um erro e que, de facto, essa informação mais recente está correta.

No entanto, só se aplica às crianças e jovens que têm a vacinação agendada para domingo e que serão vacinadas não no centro da Cidade Universitária, mas no centro do Templo Radha Krishna, em Telheiras.

Segundo a task-force, o centro da Cidade Universitária, onde vai decorrer a vacinação dos mais novos no sábado, estará encerrado no domingo devido ao baixo número de agendamentos confirmados para esse dia.

Cerca de um quarto dos jovens entre os 12 e 15 anos vão ser vacinados contra a covid-19 durante o fim de semana, o primeiro de dois dedicados a esta faixa etária.

Para os dois dias, foram realizados cerca de 110 mil agendamentos, o que representa cerca de um quarto do total de jovens nesta faixa etária (400 mil).

PUB

Além daqueles que tenham realizado o pedido de autoagendamento para os dias 21 e 22 de agosto, e aqueles que tenham sido chamados pelos serviços de saúde, a task-force decidiu abrir também a modalidade "Casa Aberta", à semelhança do que aconteceu no fim de semana passado com os jovens de 16 e 17 anos.

A vacinação desta faixa etária vai continuar no fim de semana de 28 e 29 de agosto, estando aberto o autoagendamento para essas datas até sábado, que abrange também a faixa etária dos 16 e 17 anos. O objetivo é concluir a vacinação destes jovens até ao dia 19 de setembro.

A campanha de vacinação contra a covid-19 iniciou-se em Portugal em 27 de dezembro de 2020, sendo administradas atualmente as vacinas de dose única (Janssen) e de dose dupla (Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca). Na quinta-feira, o país atingiu os 70% de população com a vacinação completa contra a covid-19.