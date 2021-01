JN/Agências Hoje às 20:11 Facebook

A vacinação nos lares de idosos arranca na segunda-feira, em Mação, distrito de Santarém, com mais de 100 pessoas de duas instituições a receberem a vacina, adiantou o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS).

"A vacinação arranca esta segunda-feira no concelho de Mação, e serão vacinados os utentes e funcionários de duas instituições: a Casa de Idosos de São José das Matas (51 pessoas) e a Santa Casa da Misericórdia de Cardigos (61 pessoas)", adiantou o MTSSS numa nota de agenda hoje divulgada.

A ministra Ana Mendes Godinho, acompanhada da secretária de Estado da Ação Social, Rita Mendes, do secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, e do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e coordenador da região de Lisboa e Vale do Tejo, Duarte Cordeiro, vão marcar presença no arranque da vacinação, agendada para as 15:00, na Casa de Idosos de São José das Matas.

Portugal contabiliza pelo menos 7.118 mortos associados à covid-19 em 427.254 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).