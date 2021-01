Vacinas acidentadas na A2 avaliadas por equipa farmacêutica

JN/Agências Hoje às 15:23 Facebook

As vacinas contra a covid-19 que estavam a ser transportadas numa carrinha que sofreu um despiste na A2, esta quarta-feira de manhã, estão a ser avaliadas por uma equipa farmacêutica para verificar se as suas propriedades se mantêm.

Uma nota publicada no site do Serviço Nacional de Saúde explica que os frascos de vacinas da BioNtech-Pfizer que estavam em distribuição para pontos de vacinação, no Alentejo, "foram imediatamente transportados pela equipa da GNR que estava a fazer a escolta do transporte, para o Centro Hospitalar mais próximo do local".

De acordo com o esclarecimento, decorre "neste momento e em articulação com o Infarmed" a avaliação das vacinas por uma equipa farmacêutica de forma a verificar se as suas propriedades se mantêm.

"Para suprir a vacinação nos restantes pontos da rota, que não estava ainda, concluída, já seguiram outros frascos de vacinas, garantindo, deste modo, a continuidade do plano de vacinação previsto", pode ler-se ainda.

O acidente rodoviário envolveu "apenas a carrinha que se despistou", informou a GNR, registando um ferido ligeiro que era o condutor do veículo. De acordo com o esclarecimento do SNS, o motorista da viatura encontra-se "bem de saúde".