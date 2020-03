Comunicado oficial sobre a saúde de Dolores Aveiro: "conforme esperado"

JN Hoje às 20:08 Facebook

O Serviço de Saúde da Madeira explicou a terapêutica a que Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, foi submetida depois de ter sofrido um AVC, e explicou a situação clínica em que se encontra.

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira informou, em comunicado enviado às redações, que a evolução do estado clínico de Dolores decorre "conforme esperado", lembrando que "o AVC, na sua fase aguda, tem sempre um prognóstico reservado".

A mãe de Cristiano Ronaldo deu entrada Hospital Dr. Nélio Mendonça durante a madrugada com um AVC isquémico, com "pouco tempo de evolução, o que permitiu a realização de duas terapêuticas de recanalização vascular, a química (trombólise) e a mecânica (trombectomia)", ou seja, a abertura de vias para a circulação sanguínea, até então bloqueada. "Estas terapêuticas contribuem para a melhoria do prognóstico", pode ler-se.

A nota acrescenta que informações adicionais sobre o estado clínico da mãe de Cristiano Ronaldo serão somente comunicadas à família.