Dolores Aveiro volta a colocar "gosto" em comentário insultuoso sobre Georgina

Dolores Aveiro está a dar que falar devido a um alegado mal-estar com a namorada do filho, Georgina Rodriguez. Pelo menos, é o que entendem os fãs do melhor jogador do mundo, já que a matriarca do clã Aveiro colocou um "gosto" num comentário insultuoso contra a argentina de 25 anos.

Depois de nos últimos dias ter sido noticiado na imprensa nacional que a mãe de Cristiano Ronaldo colocou vários "gostos" em fotografias da modelo russa Irina Shayk, ex-namorada do jogador que este verão se transferiu para a Juventus, desta vez Dolores parece ter-se revelado contra Georgina.

Na manhã da última quarta-feira, a autora do livro "Mãe Coragem" partilhou uma fotografia na sua conta de Instagram, na qual surge ao lado do neto, Cristianinho, antes de este partir para Itália depois de umas férias em Portugal. "Até já, meu amor. Amo-te", pode ler-se na legenda daquela publicação.

Como é habitual, a caixa de comentários de Dolores Aveiro deixou-se inundar por centenas de mensagens de apoio à madeirense, de 63 anos, mas em pelo menos uma delas o conteúdo teve como alvo a atual companheira de CR7.

"D. Dolores. Está na hora de ir para Itália por ordem no galinheiro! A outra o que quer é o dinheiro do seu filho. Não engana um santo", escreveu uma das suas seguidoras naquela rede social. O que gerou, no entanto, maior indignação foi o facto de a avó da filha de Georgina ter colocado um "gosto".

Esta não é, de resto, a primeira vez que Dolores tem atitude semelhante perante um comentário mais despropositado contra a namorada do filho. Na semana passada, uma outra cibernauta insurgiu-se contra a mãe da pequena Alana Martina, de oito meses, e também foi brindada com um "gosto".

Contactado pelo JN, o agente de Dolores Aveiro, Ludgero Sousa, referiu que o "gosto" colocado no comentário mais antigo foi feito sem que a mãe de Cristiano Ronaldo o tenha lido. Sobre o facto mais recente, referiu apenas que não tem conhecimento, recusando-se a prestar mais declarações.