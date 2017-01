Sporting de Braga empresta Xeka e Bakic

Hoje às 16:06 Facebook

Xeka vai representar os franceses do Lille, enquanto Bakic foi cedido aos espanhóis do Alcorcón.

O Sporting de Braga emprestou Xeka e Bakic ao Lille e ao Alcorcón, respetivamente. Os dois médios são cedidos até ao final da temporada.

Xeka, de 22 anos, começou a época na equipa B dos bracarenses, tendo sido chamado à formação principal por José Peseiro pela primeira vez à oitava jornada, na receção ao Desportivo de Chaves, sendo agora preterido por Jorge Simão.

Já Bakic, de 23 anos, que já passou por clubes italianos como o Torino e a Fiorentina, chegou ao Sporting de Braga esta época, proveniente do Belenenses, mas nunca se conseguiu impor, primeiro com José Peseiro e, depois, com Jorge Simão, que o relegou para a equipa B.

Por outro lado, o avançado sul-africano Luther Singh é reforço da equipa B dos "arsenalistas". Singh tem 19 anos e alinhava no Gais, da segunda divisão da Suécia.