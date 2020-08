A vitória de Miguel Oliveira contada em várias línguas num vídeo do MotoGP

JN/Agências Hoje às 16:26 Facebook

O campeonato do Mundo de MotoGP regressa às pistas a 13 de setembro, em Itália, mas os ecos da vitória de Miguel Oliveira na Áustria continuam a ouvir-se... em várias línguas.

A organização do MotoGP, a principal categoria do campeonato do Mundo de motociclismo, colocou online um excerto da última volta do Grande Prémio da Áustria, que rendeu a primeira vitória na categoria a Miguel Oliveira e à equipa Tech3.

Ao vencer o Grande Prémio de Estíria, na Áustria, quinta prova da temporada, Miguel Oliveira subiu ao nono lugar da classificação de pilotos.

Com cinco provas já disputadas, o português foi o quarto vencedor diferente (apenas o francês Fabio Quartararo, em Yamaha, repetiu o feito), ascendendo à nona posição do Mundial de pilotos, com 43 pontos, a 27 do líder, Quartararo, mas a apenas seis da quarta posição, ocupada pelo italiano Andrea Dovizioso (Ducati).

A próxima ronda está marcada para 13 de setembro, em Misano, onde vai ser disputado o Grande Prémio de San Marino.