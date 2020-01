Joaquim Gomes Ontem às 22:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Centenas de cadeiras de plástico da Bancada Nascente do Estádio Municipal de Braga foram arrancadas esta quarta-feira à noite, por adeptos do Vitória de Guimarães, no final do jogo com o F. C. Porto, da segunda meia-final da Taça da Liga.

Segundo o JN constatou no local, os comportamentos começaram logo a partir do momento em que foi anulado o segundo golo do Vitória de Guimarães, marcado aos 90 minutos por João Pedro, deitando por terra a hipótese de o clube de Guimarães poder ser finalista da competição, no próximo sábado, frente ao S. C. Braga, que na terça-feira eliminou o Sporting.

Além das cadeiras arrancadas na bancada, onde só estavam adeptos do Vitória de Guimarães, também foram cometidos danos em casas de banho.