Antigo jogador do Paços suspeito de aliciar jogador para apostas

JN Hoje às 11:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Neto, antigo jogador do Paços de Ferreira, está a ser investigado pelo Ministério Público de Goiás, no Brasil, de tentativa de aliciamento a Eduardo Bauermann para este ver um cartão amarelo numa partida, na liga secundária canarinha. O caso está ligado às apostas desportivas.

Segundo a Imprensa do país, o futebolista, de 30 anos, que representou os castores em 2014, na altura por empréstimo do Fluminense, apresentou uma proposta de cerca de 60 mil euros ao defesa central para ser admoestado numa partida da segunda divisão brasileira. O próprio Fernando Neto, que à época representava o Operário, admitiu ter feito o mesmo num duelo frente ao Sport. O antigo atleta dos castores disse ao colega que era "fácil de mais" levar um cartão amarelo.

Eis o teor da conversa, entre ambos, divulgada pelo ESPN Brasil:

PUB

Fernando Neto: "E aí, mano. Bom dia. Como está?"

Bauermann: "E aí, meu querido. Bom dia. Tudo na paz e contigo?"

F: 'Bem também, graças a Deus. Sei que você já está rico mas vou direto ao ponto. Quer ganhar um bichinho (dinheiro) no próximo jogo? Só precisa tomar um amarelo no primeiro. Mais fácil que daquela vez"

B: "Quanto o cara paga?"

F: "Ele paga 60 (mil reais, equivalente a dez mil euros), mano. Eu fiz contra o Sport, sentei a botina (pancada) no Juba. Tem mais dois jogos, né? Você está com quantos cartões?"

No esquema de apostas desportivas, o apostador ganha dinheiro no caso de acertar no nome de um jogador que vê o cartão amarelo. Neste caso, Bauermann acabou por rejeitar o pedido, tendo em conta que já se tinha envolvido em situações semelhantes.

Já ao serviço do Santos, clube que representa atualmente, foi ameaçado de morte por ter não visto o cartão amarelo num jogo com o Avaí e o vermelho frente ao Botafogo, depois de uma negociação com os apostadores que não resultou.

Devido ao episódio, o Santos suspendeu o futebolista, de 27 anos.

"O Santos Futebol Clube informa que o atleta Eduardo Bauermann foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional, a partir desta terça-feira (9), diante dos novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima 2, do Ministério Público de Goiás.

O jogador permanecerá fazendo atividades físicas no CT Rei Pelé. O Clube aguardará se a Justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado a preservar a instituição.

O Santos FC não tolera desvios de conduta e de ética", pode ler-se, em comunicado.