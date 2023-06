Basquetebol: Águias arrasam e recuperam a vantagem

Vitória por números estrondosos em Alvalade deixa equipa benfiquista na frente da final.

Após dois duelos equilibrados na Luz, com uma vitória para cada lado, nada fazia prever o corretivo que o Benfica foi dar ao Sporting, em Alvalade, no terceiro jogo da final do playoff que vale o título nacional. A equipa de Norberto Alves ganhou a partida por 44 pontos de diferença, números nada habituais a este nível de competição, e voltou a adiantar-se na eliminatória, ficando apenas a uma vitória de revalidar o troféu conquistado na época passada. O jogo quatro vai realizar-se domingo, de novo no Pavilhão João Rocha (19 horas).

A diferença que se registou neste dérbi lisboeta é ainda mais surpreendente com a constatação de que, no final do primeiro período, as equipas estavam empatadas a 17 pontos. A partir daí, as águias superiorizaram-se de forma inequívoca, destacando-se o acerto nos lançamentos triplos (16 convertidos em 28 tentativas), por contraponto com a péssima percentagem dos leões nos tiros de longa distância (7 em 26).

Ao intervalo, o Benfica já ganhava por 14 pontos, mas na segunda parte foi ainda mais dominante, sempre com enorme eficácia defensiva (o Sporting só marcou 23 pontos nos dois últimos períodos). Aaron Broussard, extremo-base da equipa da Luz, foi o melhor marcador do jogo (21 pontos).