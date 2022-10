Benfica empata com o PSG na Luz

O Benfica empatou (1-1), nesta quarta-feira, diante do PSG, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Messi e Danilo, na própria baliza, marcaram os golos do encontro.

Com casa cheia e o onze que tem sido escolha de Roger Schmidt, o Benfica conseguiu um bom resultado diante do PSG e continua na liderança do Grupo H. Os encarnados até começaram a perder - Messi concluiu, de forma soberba, uma boa jogada coletiva da equipa francesa - mas acabaram por chegar ao empate graças a um autogolo de Danilo, que desviou um cruzamento de Enzo Fernández para dentro da própria baliza.

PSG e Benfica seguem, assim, colados na liderança do grupo H, ambos com sete pontos, à frente da Juventus, terceira, com três pontos, e que esta quarta-feira venceu por 3-1 o Maccabi Haifa, último, sem qualquer ponto.