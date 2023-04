Benfica perde diante do Chaves e soma segunda derrota consecutiva na Liga

O Benfica perdeu (0-1), este sábado, em Trás-os-Montes, diante do Desportivo de Chaves em jogo a contar para a 28.ª jornada da liga. Abass marcou o golo do encontro nos descontos e encarnados somaram a segunda derrota consecutiva no campeonato. Equipa transmontana não ganhava ao clube da Luz há mais de 25 anos quando, em março de 1997, venceu por 3-1.

Continua a má fase no universo benfiquista. Depois da derrota no clássico com o F. C. Porto e o Inter para a Liga dos Campeões, os encarnados voltaram a perder agora em Trás-os-Montes, diante do Chaves. Com Neres e Otamendi no onze, a equipa de Roger Schmidt sofreu o golo dos flavienses já nos descontos, com Abass a aproveitar um erro de Otamendi para bater Vlachodimos e dar o triunfo aos transmontanos. O Benfica não sofria três derrotas consecutivas desde 2018/19

Com este desaire, o segundo consecutivo na Liga, o clube da Luz mantém-se na liderança, com 71 pontos, mas pode ver o F. C. Porto ficar a quatro, caso vença, ainda este sábado, o Santa Clara no Estádio do Dragão. Já o Chaves subiu ao décimo lugar, com 36 pontos.

PUB

Veja o golo e os casos do jogo: