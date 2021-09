Benfica vence Barcelona na Luz com bis de Darwin

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:52 Facebook

A equipa encarnada venceu (3-0), esta quarta-feira, o Barcelona na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Darwin esteve em destaque e bisou.

Depois do empate (0-0) na primeira jornada, diante do Dínamo Kiev, o Benfica conseguiu um convincente triunfo diante do Barcelona, no Estádio da Luz. Com a mesma equipa que defrontou o Vitória de Guimarães, para a Liga, Darwin inaugurou o marcador logo aos três minutos, o golo mais rápido do Benfica na Champions em casa: Weigl isolou o uruguaio, rematou para o fundo da baliza de Ter Stegen.

Os encarnados acabaram por ampliar a vantagem na segunda parte, diante de um Barcelona irreconhecível e já sem Piqué em campo. Primeiro por Rafa, que marcou na recarga de um remate de Yaremchuk, e depois novamente por Darwin, de grande penalidade. Perto do fim, os catalães ficaram reduzidos a dez, após a expulsão de Eric Garcia.

Com este resultado, o Benfica soma quatro pontos, menos dois do que o Bayern Munique, que esta quarta-feira goleou o Dinamo de Kiev, por 5-0. Os ucranianos têm um ponto e o Barcelona ainda não pontuou.