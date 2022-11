Cristiano Ronaldo: "Ten Hag? Não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim"

O jogador português deu uma entrevista a Piers Morgan e é manchete da edição desta segunda-feira do jornal "The Sun". Ronaldo garantiu que foi "traído" pelos "red devils" e criticou o treinador.

É considerada uma das entrevistas mais bombásticas de Cristiano Ronaldo e ainda nem saiu. O internacional português, que no início da época prometeu dar uma entrevista a contar toda a verdade sobre a relação conturbada com os "red devils", cumpriu o prometido e deu a própria versão dos factos.

O capitão da seleção nacional conversou com o jornalista Piers Morgan e apesar da entrevista, com duração de 90 minutos, ser apenas transmitida na quarta e quinta-feira, foi revelado um excerto este domingo no qual o jogador garante ter sido traído pelo clube inglês.

"Tentaram forçar a minha saída, não foi apenas o treinador, mas também pessoas da direção. Senti-me traído e senti que se tentaram livrar de mim. As pessoas devem saber a verdade e senti-me traído. Senti que algumas pessoas não me queriam no Manchester United não só esta época, como na anterior", afirmou.

Noutro excerto, o camisola sete vincou ainda que o Manchester United "parou no tempo" desde a saída de Alex Ferguson e sublinhou que não nutre qualquer respeito pelo atual técnico do clube inglês, Erik ten Hag.

"O clube parou no tempo, está tudo igual desde que eu saí, em 2009. O ginásio, a tecnologia, jacuzzi, até a cozinha... Erik ten Hag? Não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim. Se não tem respeito por mim, eu nunca terei respeito por ele. Se não tiveres respeito por mim, eu nunca terei respeito por ti", atirou, admitindo ainda falta de apoio dos "red devils" na altura em que um dos filhos foi hospitalizado e um grande amor pelo clube inglês.

"Os adeptos devem saber a verdade. Eu quero o melhor para o clube. É por isso que vim ao Manchester United. Mas há algumas coisas que não nos ajudam a alcançar o nível superior como do Manchester City, Liverpool e agora o Arsenal... Um clube com esta dimensão deveria estar no topo. Adoro o Manchester United, adoro os adeptos, eles estão sempre do meu lado. Mas se querem fazer diferente... têm de mudar muitas, muitas coisas", acrescentou.