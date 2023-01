Cristiano Ronaldo pode ver estreia pelo Al Nassr adiada devido a castigo

JN Hoje às 18:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A estreia de Cristiano Ronaldo pode ser adiada devido a um castigo aplicado ao internacional português, pela Federação Inglesa de futebol, quando atuava pelo Manchester United.

Depois de uma apresentação apoteótica, Cristiano Ronaldo pode ver-se forçado a adiar, por um par de semanas, a sua estreia oficial com a camisola do Al-Nassr na Liga da Arábia Saudita.

Em causa está o castigo de dois jogos aplicado pela Federação Inglesa de futebol no seguimento de um episódio ocorrido no final do jogo frente ao Everton, relativo à época passada, em que o internacional português arremessou para o chão o telemóvel de um jovem adepto dos "toffees" que padece de autismo.

PUB

A hipótese foi adiantada pelo jornal britânico "Daily Mail", que se socorre dos regulamentos aplicados pela FIFA para suportar a hipótese.

O artigo 12.1 do documento que regula as inscrições de futebolistas refere que "a nova associação em que um jogador seja inscrito deverá executar todos os castigos até quatro jogos ou três meses que a associação anterior tenha aplicado ao (mesmo) jogador, que ainda não tenha sido cumprido (integralmente) no momento da transferência, para que o castigo seja cumprido em (provas) de âmbito nacional".

Em 23 de novembro, pouco depois de ter rescindido o contrato que o ligava ao Manchester United, Cristiano Ronaldo foi sancionado pela Federação Inglesa de futebol com dois jogos de castigo e uma multa de 58 mil euros pelo incidente ocorrido no estádio do Everton, no dia 9 de abril de 2022.

Caso o cenário se confirme, a estreia de CR7 poderá acontecer apenas a 21 de janeiro, na receção do Al-Nassr ao Al-Ettifaq, na 14.ª jornada da Liga saudita.