Cristiano Ronaldo está fora da Liga dos Campeões

Hoje às 21:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ajax mantém o rótulo de equipa sensação da presente edição da Liga dos Campeões. Depois de ter afastado o Real Madrid, nos oitavos de final, a equipa holandesa tirou agora a Juventus de cena. Barcelona e Ajax são os primeiros semifinalistas da Champions.

A Juventus não conseguiu segurar o golo inaugural de Cristiano Ronaldo e, além de sofrer o empate, ainda na primeira parte, acabou por sair derrotada, fruto do golo de Matthijs de Ligt, na etapa complementar. No conjunto das duas mãos, o Ajax levou a melhor, por 3-2.

Em Camp Nou, o Barcelona não deu qualquer hipótese de reação ao Manchester United. Ao intervalo já vencia por 2-0, com bis de Messi, mas no segundo tempo Philippe Coutinho também faturou (e que golo!) e os catalães venceram por 3-0 (4-0 no conjunto das duas mãos).