Chelsea anuncia saída da Superliga. AC Milan também perto de desistir

Os "blues" emitiram, esta terça-feira, um comunicado a anunciar a saída da Superliga Europeia. Já não há clubes ingleses na prova e, em Itália, garantem que o AC Milan também já desistiu.

Dos 12 clubes fundadores da Superliga Europeia, sobram agora seis e nenhum deles inglês. O Manchester City foi o primeiro a abandonar o projeto e, pouco depois, Arsenal, Liverpool, Tottenham e Manchester United tomaram a mesma decisão. Agora, foi a vez do Chelsea. Os blues já emitiram um comunicado, salientando que decidiram desistir da prova por "não estar de acordo com os interesses do clube, dos adeptos e do futebol".

Esta terça-feira, os adeptos dos "blues" uniram-se para contestar, à porta de Stamford Bridge, a criação da competição - Petr Cech, diretor técnico, pediu, sem sucesso, calma aos apoiantes - numa contestação que foi geral.

Ainda mais nenhum clube confirmou a saída mas, ao que tudo indica, deverá haver mais baixar, com o jornal "The Athletic" a garantir que o AC Milan será o próximo a abandonar o projeto. Em Itália está a ser avançado que os três clubes - AC Milan, Juventus e Inter - pretendem tomar uma decisão conjunta.