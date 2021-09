Conceição: "Foi preciso dar outros ingredientes para criar mossa. Fazer cócegas não chega"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:46 Facebook

O treinador do F. C. Porto considerou, este domingo, que a equipa azul e branca fez um jogo "bem conseguido" diante do Moreirense e garantiu confiar no grupo.

"Só ter bola, de uma forma passiva, não é a minha forma de estar e pensar o futebol. Dentro da estrutura inicial, tínhamos jogadores capazes a nível técnico, mas é preciso dar ao jogo outros ingredientes para criar mossa no adversário. Fazer umas cócegas não chega. Tivemos mobilidade, bola, por vezes acelerámos quando era necessário, pisar corredores laterais, jogar por dentro também, recuperar bola atrás e acelerar. Foi um jogo bem conseguido, contra uma equipa que poderia criar problemas, como aconteceu em algumas saídas rápidas. Levamos o jogo para onde queríamos", começou por dizer Sérgio Conceição, deixando elogios ao grupo de trabalho.

"Confio no grupo que tenho à disposição. Hoje, praticamente jogaram os jogadores que não tinham tido tantos minutos e deram excelente resposta, o que é sinónimo de que trabalham bem diariamente. Temos um grupo competitivo, não só contra os adversários, mas também dentro do nosso balneário e trabalho. Cada um tem e dá para conseguir o seu lugar e cabe a mim escolher em função dos jogos e do estado físico deles, além da estratégia definida para enfrentar os adversários", concluiu.

O F. C. Porto goleou (5-0), este domingo, o Moreirense, no Estádio do Dragão, na sexta jornada da Liga. Taremi e Luis Díaz bisaram no encontro, Pepê estreou-se a marcar pelos azuis e brancos.

Com este resultado, o F. C. Porto passou a somar 14 pontos, menos um do que o líder Benfica, que só joga na segunda-feira, mais um do que o Estoril Praia e três em relação ao Sporting, que se defrontam ainda este domingo. Já o Moreirense é 18.º e último, com três.