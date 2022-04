Conceição: "Os nossos jogadores foram insultados em Braga"

O treinador do F. C. Porto abordou a receção deste sábado ao Vizela - "um jogo difícil" -, mas o grande tema da conferência de imprensa foi a derrota da passada segunda-feira, em Braga, e sobretudo a exibição do árbitro Hugo Miguel, com Conceição a lembrar as palavras que o juiz dirigiu a Taremi, Francisco Conceição e ao engenheiro Luís Gonçalves.

"Estes jogos, na parte final do campeonato, ganham dimensão diferente e o Vizela encara estes jogos como finais, tal como nós. Espera-nos um jogo competitivo e cabe ao F. C. Porto ir à procura dos três pontos", referiu Sérgio Conceição, esta sexta-feira, admitindo que Álvaro Pacheco tem feito um "trabalho muito interessante e já há algum tempo".

"Foi ganhando maturidade. A forma como joga está mais enraizada. Não sei se poderá surpreender em termos estratégicos, mas percebemos a dinâmica do Vizela e a qualidade que tem", especificou, antes de ser questionado sobre o inquérito levantado ao Portimonense pela equipa utilizada pelos algarvios, no Dragão. Sérgio Conceição não poupou nas críticas e fez a ligação à atitude do árbitro Hugo Miguel na pedreira.

"Ainda estamos a falar disso passadas duas semanas. Quem gravita neste meio tem as suas prioridades e os seus temas importantes a lançar cá para fora. O meu é preparar a equipa. Acho que é uma vergonha esse inquérito. Uma vergonha, mas é o espelho do futebol português, porque vai muita gente atrás do que é falado diariamente. Tenho assistido a coisas que chegaram a um nível muitíssimo baixo. Árbitros a responder a jogadores já tinha visto muitas vezes... agora insultar, como aconteceu em Braga, a chamar enganador ao Taremi e perguntar ao Francisco se hoje não caiu. E dizer ao engenheiro para meter uma providência cautelar...", começou por dizer, antes de afirmar que os árbitros estão "num pedestal".

Os árbitros estão num pedestal, numa redoma e é muito difícil contrariar

"Não tem a ver com honestidade intelectual do árbitro em causa, que eu não conheço, mas basta ver que teve sempre azar nos jogos com o F. C. Porto. Não fui expulso, nem sequer vi amarelo. Se eu dissesse qualquer coisa, expulsava-me na hora. É um tema que vem à baila nos bonzinhos e companhia limitada. Os árbitros estão num pedestal, numa redoma e é muito difícil contrariar. Vimos isso com o Pepe [ndr: suspenso por causa dos incidentes no final do encontro com o Sporting]: não há uma imagem, foi a palavra de um contra o outro. O que se escreve no relatório é aceite, sendo ou não verdade. Quem defende os jogadores? Os nossos foram insultados em Braga. Mas ninguém fala nisso, só falam do comportamento do Conceição e de Luís Gonçalves. Também é importante, e nós exagerámos às vezes, mas contra tudo isso vamos fazer tudo para ganhar. Para ganhar, repito", repetiu, antes de deixar a sala de Imprensa do Olival.

Um pouco antes, Conceição admitiu que não foi fácil superar o desaire em Braga. "Reação difícil por tudo aquilo que se passou no jogo. Felizmente, não estamos habituados a perder muitas vezes. Foi tempo de olhar para dentro e ver o que não fizemos - e não falo de atitude -, mas a forma de estar no jogo. O Braga mudou a postura e nós não soubemos - eu o primeiro, como treinador - reagir. Parabéns ao Braga. Foi uma semana difícil, dissecámos ao pormenor. Depois houve coisas que não controlamos, mas estamos atentos", referiu, assumindo a importância da questão mental na reta final da temporada.

"O plano mental é essencial no futebol e na vida. Vemos a parte física, técnico-tática, e depois olhamos para o lado emocional. Estamos em primeiro, só dependemos de nós. Nesta casa, começando pelo presidente e passando por mim, ninguém gosta de perder. Em termos emocionais, haverá muita gente, que gravita neste meio, que tenta de certa forma criar situações menos favoráveis para o nosso grupo de trabalho", afirmou.

O treinador portista admitiu que Uribe está melhor da lesão muscular e que pode entrar nos convocados para a partida com o Vizela, mas não é certo que o colombiano jogue já este sábado.