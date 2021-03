Empate em Belgrado. Ronaldo marca nos descontos mas árbitro não valida

Augusto Correia e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:40 Facebook

A seleção nacional desperdiçou, este sábado, uma vantagem de dois golos e empatou (2-2) com a Sérvia no segundo jogo da fase de grupos de qualificação para o Mundial 2022.

A equipa das quinas inaugurou o marcador aos 11 minutos. Bernardo Silva cruzou e Diogo Jota, de cabeça fez o primeiro golo da equipa das quinas. O extremo do Liverpool acabaria por bisar pouco depois, novamente de cabeça, na sequência de uma assistência de Cédric.

Na segunda metade, a Sérvia reduziu logo no primeiro minuto, graças a um autogolo de Danilo Pereira. Ao minuto 60, Radonjic assistiu Kostic para o golo que daria o empate.

No último minuto dos descontos, Cristiano Ronaldo marcou, mas o árbitro não validou o golo do internacional português, não considerando que a bola tinha entrado toda, e à vontade, na baliza da Sérvia.

Nos jogos de apuramento para o Mundial, organizados pela FIFA, não há videoárbitro ou tecnologia de linha de baliza, pelo que o golo não contou, uma vez que não foi assinalado pela equipa de arbitragem.

Ronaldo ficou muito desagradado com o lance e deixou o campo assim que o árbitro apitou para o fim do jogo, nos instantes seguintes, tendo atirado a braçadeira de capitão para o chão.

Com este resultado, Sérvia e Portugal, que se tinham estreado na quarta-feira com triunfos, face a República da Irlanda (3-2) e Azerbaijão (1-0), respetivamente, repartem a liderança do agrupamento, com quatro pontos. No outro jogo do grupo A, o Luxemburgo surpreendeu e venceu (1-0) a Irlanda.