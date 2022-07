Fenerbahçe apresenta proposta por Taremi

Bernardo Monteiro Hoje às 12:24, atualizado às 12:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Segundo a Imprensa turca, o Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, já terá apresentado ao F. C. Porto uma proposta por Mehdi Taremi.

De acordo com a CNN Turk, o Fenerbahçe tem no avançado portista um objetivo para colmatar uma vaga na frente do ataque, tendo já chegado ao Estádio do Dragão uma oferta cujo valor ainda não foi divulgado.

Estas notícias surgem no seguimento de declarações do atacante iraniano onde afirma que está "de alma e coração" no Dragão, mas que "do ponto de vista financeiro" o F. C. Porto não terá muitas mais oportunidades de fazer um negócio lucrativo com o seu passe.

Mehdi Taremi, de 30 anos, tem contrato com o F. C. Porto até 2024 e na época 2021/22 fez 26 golos em 48 jogos.

Caso as negociações avancem, Jorge Jesus pode reencontrar um adversário da temporada passada, reforçando assim um setor deficitário no plantel. Recorde que, ontem, o emblema turco ficou afastado da Liga dos Campeões para a temporada 2022/23.