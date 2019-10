Flamengo de Jesus vence o Fluminense

Hoje às 00:07 Facebook

O Flamengo, orientado pelo português Jorge Jesus, venceu o Fluminense (2-0) no Maracanã, este domingo, em jogo da 27.ª jornada do Brasileirão.

No dérbi "Fla-Flu", os "rubro negros" dominaram em todos os aspetos do jogo e beneficiaram de uma entrada forte na partida, adiantando-se no marcador logo aos quatro minutos, por intermédio de Bruno Henrique.

A equipa de Jorge Jesus nunca abrandou o ritmo e chegou ao segundo golo através de Gerson, aos 66 minutos, num lance em que um defesa do Fluminense ainda tentou cortar a bola com a cabeça.

A 11 jornadas do final, o Flamengo comanda com 64 pontos, mais 11 do que o Palmeiras, segundo e que ainda cumpre o seu encontro da jornada - joga em casa do Athletico Paranaense - e 13 do que o Santos, que perdeu em casa do Atlético Mineiro por 2-0.