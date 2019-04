Advogado Pedro Proença afastado da TVI

JN Hoje às 12:22 Facebook

Em causa está um processo de recurso num caso de violação. Proença era comentador nos programas "Prolongamento" e "Tarde é Sua".

Pedro Proença, advogado e comentador da TVI, foi afastado pelo canal de televisão, na sequência de um processo de recurso apresentado pelo causídico num caso de violação. "As razões evocadas pela Defesa são contrárias aos valores e princípios que orientam a TVI na abordagem a um dos problemas mais sensíveis e gritantes da nossa sociedade: a violência doméstica. Porque assentam numa discriminação inaceitável, da condição de mulher e de mãe, que no entender do criminoso e do seu advogado compromete a isenção da Juíza", lê-se no comunicado.

O advogado fazia parte do painel de comentadores do programa desportivo "Prolongamento", na TVI 24, e também era presença assídua na "Tarde é Sua".