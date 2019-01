António Salvador: "O árbitro deste jogo é muito mau, não vale nada"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:51 Facebook

No final da eliminação do Braga da Taça da Liga, o presidente dos arsenalistas deixou duras críticas ao árbitro do encontro, Manuel Oliveira.

"O árbitro deste jogo é muito mau, não vale nada, não sabe o que faz. Foi fraco enquanto jogador e também é como árbitro. Não teve coragem para validar o golo. Está a acabar carreira e não chegou a internacional", atirou o presidente. Quanto ao golo anulado ao Braga, António Salvador não poupou críticas.

"No final do jogo ouvi um ex-árbitro a comentar na SportTV que há falta do Dyego Sousa sobre o Acuña. Esse ex-árbitro é um avençado do Sporting. Como é que é possível um comentador analisar um lance daqueles e dizer que é falta clara. É inacreditável o que se passa no futebol português. Amanhã vão dizer que o golo foi bem anulado porque há falta do Dyego porque o poder do mais forte sobressai sempre. Peço-vos que tenham coragem e sejam isentos, façam o vosso trabalho e comentem o que se passou dentro das quatro linhas", atirou.