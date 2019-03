Benfica e o Braga-F. C. Porto: "Temporada negra para o futebol português"

Nuno Barbosa Hoje às 18:06 Facebook

Com olhos postos no principal rival na luta pelo título, as águias criaram uma "News Benfica especial este domingo, para dar voz à revolta de todos os benfiquistas" e colocaram o foco crítico nas arbitragens

O Benfica dobra a 27.ª jornada na liderança da Liga, mas continua firme no ataque às arbitragens, nomeadamente às que estão ligadas aos jogos do F. C. Porto. A passagem do campeão nacional por Braga mereceu duras críticas por parte das águias.

"Não há memória de uma época tão marcada por sucessivos erros, sempre - mas mesmo sempre! - em benefício da mesma equipa. É tempo de dizer basta. Ou será que ainda não chega?", escreveu o Benfica no site oficial. Note-se que o Braga-F. C. Porto foi arbitrado por Jorge Sousa, que teve como assistentes Sérgio Jesus e Pedro Ribeiro, com António Nobre no VAR.

"A impunidade e a falta de decoro com que, jornada após jornada, o F. C. Porto continua a ser beneficiado pelas arbitragens tem de ter um limite", refere ainda o comunicado do Benfica, que critica sobretudo o primeiro dos dois penáltis assinalados a favor dos dragões em Braga. "Está a ser uma temporada negra para o futebol português", acrescenta.

Depois, as águias apontam uma série de erros de arbitragem que alegadamente favoreceram os dragões e concluem: "E são esses pontos conquistados que estão a permitir que o F. C. Porto se mantenha a lutar pelo título!".