Francisco J. Marques responde a Rui Gomes da Silva com cópia de email

JN Hoje às 16:13, atualizado às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Francisco J. Marques, diretor de Comunicação do F. C. Porto, respondeu, nesta terça-feira, via Twitter, a Rui Gomes da Silva, antigo vice presidente do Benfica, que tinha negado a veracidade dos documentos divulgados no programa "Universo Porto - da Bancada".

"Você decide quem é mentiroso. Eu ou o cartilheiro obediente", escreveu Francisco J. Marques, num tuít em que divulga um alegado email enviado por Rui Gomes da Silva a Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD do Benfica.

"Se quiserem chamo-lhe tudo... Esse gajo é um refinado filho da p...", terá escrito o antigo dirigente no email agora divulgado.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O tuít de Francisco J. Marques surge depois de Rui Gomes da Silva ter negado, no blogue "Geração Benfica", a veracidade da correspondência.

"O conteúdo daquele email não corresponde à verdade! Como outros documentos que já apareceram. Desafio-os, até, a meterem-me uma ação por lhes chamar, aqui, mentirosos", escreveu.

A "pega" entre o diretor de Comunicação do F. C. Porto e Rui Gomes da Silva começou na passada terça-feira, quando, no programa "Universo Porto - da Bancada", Francisco J. Marques acusou o atual comentador afeto ao Benfica de ter reencaminhado para Paulo Gonçalves um vídeo com declarações de Jorge Coroado, em que o ex-árbitro defendia que os árbitros estrangeiros eram levados por dirigentes do Benfica a casas de meninas.

"O Rui Gomes da Silva, nesse mesmo dia, encaminha o e-mail para o Paulo Gonçalves e João Gabriel [antigo diretor de Comunicação do Benfica]. Escreve ele: 'Paulo e João, o que é que podemos dizer sobre isto?' Que cartilheiro obediente era o Rui Gomes da Silva! A pedir instruções ao Paulo Gonçalves e João Gabriel", acrescentou o diretor de Comunicação do F. C. Porto, na passada terça-feira, antes de revelar a resposta de Paulo Gonçalves.

Segundo a alegada correspondência divulgada no mesmo programa, Paulo Gonçalves terá respondido: "Eu não alimentava esta novela e partia-lhe a cara."