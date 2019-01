José Mota de saída do Aves, Augusto Inácio a caminho

Arnaldo Martins Hoje às 11:14 Facebook

José Mota já se despediu dos jogadores e vai abandonar o comando técnico do Aves, após a derrota com o Braga, nos quartos-de-final da Taça de Portugal. Inácio é o nome mais forte à sucessão.

A derrota com o Braga, nos quartos-de-final da Taça de Portugal, levou à saída de José Mota do comando técnico do Aves. Segundo apurou o JN, o treinador já se despediu dos jogadores e Augusto Inácio é o mais forte candidato a assumir a liderança da equipa, que se encontra no último lugar da Liga.

Na época passada, José Mota levou o Aves à conquista da Taça de Portugal, mas na presente temporada os resultados estavam longe de satisfazer os adeptos e os responsáveis do clube. Recentemente, Augusto Inácio treinou o Moreirense, permitindo ao clube vimaranense a conquista da Taça da Liga, e fez parte da estrutura do futebol do Sporting durante o consolado de Bruno de Carvalho.