O F. C. Porto goleou o Desportivo de Chaves, por 5-0. No regresso do futebol nacional ao Estádio do Dragão, Aboubakar marcou dois golos e Brahimi o terceiro quase à saída para o descanso. Na segunda parte houve tempo para Corona e o estreante Marius.

Aboubakar tentou duas vezes, ainda nos primeiros 10 minutos. Primeiro com o pé...

... depois com a cabeça

À terceira, foi de vez.

E à quarta tentativa fez o 2-0.

Brahimi também tentou fazer o golo. Primeiro em força...

... depois em jeito.

À terceira tentativa, também conseguiu marcar.

Na segunda parte ainda houve tempo para um golo de Corona

E outro do estreante Marius.

Um jogo que não foi isento de casos: