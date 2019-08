Parto difícil afasta Nakajima da equipa do F. C. Porto no clássico

Nuno A. Amaral Hoje às 10:13 Facebook

No Japão desde domingo passado, Nakajima é carta praticamente fora do baralho portista para o embate de amanhã com o Benfica, no Estádio da Luz.

O internacional nipónico viajou para o país natal, a fim de acompanhar o nascimento da filha, e estava previsto que regressasse a meio desta semana, mas complicações surgidas após o parto levaram a que se mantivesse no Extremo Oriente.

Ao que foi possível apurar, o avançado só voltará ao Porto quando a situação estiver normalizada, tendo sido autorizado pelo clube a continuar perto da esposa e da filha neste momento difícil. Mesmo que regresse hoje ou amanhã, o que parece improvável nesta altura, não será convocado por Sérgio Conceição, tendo em conta que não treinou durante toda a semana. Fazê-lo regressar a tempo do jogo sem que tudo estivesse resolvido no Japão também não foi hipótese para a equipa técnica portista, pois o jogador nunca estaria em condições ideais para render o máximo nas atuais circunstâncias da vida pessoal.

Caso estivesse a postos, Nakajima também não deveria ser opção para o onze azul e branco, mas podia constituir uma arma importante a partir do banco de suplentes, conforme aconteceu no jogo anterior, diante do Vitória de Setúbal.

Conceição fica, desta forma, sem uma das soluções criativas que tem no plantel para a zona ofensiva e espera, agora, que o japonês regresse à Invicta na próxima semana, a tempo de poder alinhar na partida da quarta jornada da Liga com o Vitória de Guimarães, agendada para o dia 1 de setembro, no Estádio do Dragão.

ADEPTOS

Claques vão dar força na partida rumo a Lisboa

O apelo foi feito nos últimos dias, através das redes sociais, e a partida da comitiva portista para Lisboa, marcada para esta sexta-feira às 15.30 horas, deverá atrair muitos adeptos portistas ao Dragão, sobretudo das claques, com o intuito de incentivar a equipa para o clássico da Luz. Para quem vai assistir ao jogo ao vivo, o F. C. Porto aconselha a concentração na Avenida Condes de Carnide, em Lisboa, às 15.30 horas de sábado. Em caixa de segurança, os adeptos dos dragões partem para o Estádio da Luz pelas 16 horas.

POR DENTRO

As mesmas baixas

Para além de Nakajima, Sérgio Conceição também não contou com o lesionado Sérgio Oliveira no treino de quinta-feira do plantel portista. Loum voltou a treinar ainda de forma condicionada.

Zé Luís foi a Braga

Depois do treino, o avançado Zé Luís aproveitou a presença em Portugal da equipa do Spartak, que representou nas últimas quatro épocas, para visitar os ex-companheiros. Os russos jogaram na quinta-feira em Braga, para a Liga Europa.

Marchesín em alta

Bem adaptado, Marchesín pôs nas redes sociais um vídeo do filho já com a camisola do F. C. Porto. Os adeptos adoraram.