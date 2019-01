Vieira arrasa Fábio Veríssimo: "Não pode apitar mais"

Vasco Samouco Hoje às 23:36 Facebook

Numa longa declaração sem direito a perguntas, o presidente do Benfica atacou a arbitragem do jogo desta terça-feira, principalmente o desempenho de Fábio Veríssimo, o videoárbitro de serviço, e ainda apontou o dedo ao Concelho de Arbitragem (CA), chegando a dizer que "há famílias de árbitros que foram ameaçadas" e que a entidade tem conhecimento disso.

"Quando vemos um homem que tem câmaras à frente, é árbitro e não consegue distinguir se é fora de jogo ou não e se há falta no primeiro golo do F. C. Porto, esse homem não pode apitar mais. E ainda teve a lata de anular o primeiro golo do Benfica, que depois o Carlos Xistra reverteu", começou por dizer Luís Filipe Vieira, visivelmente irritado.

Para o líder benfiquista, "hoje, na dúvida é fácil castigar e penalizar o Benfica". "Hoje, o Rui Costa foi expulso do banco e também já nos tiraram o Tiago Pinto e assistimos impávidos e serenos ao outro banco", acrescentou.

O presidente das águias também pede explicações ao Concelho de Arbitragem, liderado por Fontelas Gomes. "Já fui ao CA e disse frontalmente que a principal culpa é deles. Há árbitros que foram corridos e escorraçados da arbitragem, há famílias de árbitros que foram ameaçados e eles sabem, mas não querem saber a verdade e não sei porquê. Isto começa a deixar-nos severamente preocupados", completou Luís Filipe Vieira.

