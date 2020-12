João Mário: "Hoje não nos deixaram ganhar"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:19 Facebook

No rescaldo do empate frente ao Famalicão, o médio do Sporting considerou o resultado "injusto" e deixou críticas à arbitragem.

"Explicar o resultado é difícil. Anularam-nos um golo limpo a acabar. Já vi o lance e não consigo ver falta, já vi a repetição várias vezes. Fizemos tudo para ganhar e tivemos o controlo do jogo. Temos de nos habituar, há sempre estas situações que não controlamos e estas decisões infelizmente não consigo entender", começou por dizer.

O final do jogo ficou marcado por uma confusão entre os jogadores no túnel de acesso aos balneários. João Mário abordou o episódio e acusou os jogadores do Famalicão de "falta de respeito".

"Nada de especial. Houve faltas de respeito para com jogadores nossos no jogo, há que haver respeito e não houve. Não somos de ferro e acabámos por contestar. Controlámos o jogo, basta ver os números. Infelizmente hoje não nos deixaram ganhar. A luta é difícil, o campeonato está muito no início. Continuamos em primeiro e estamos orgulhosos do que estamos a fazer", concluiu.

Famalicão e Sporting empataram (2-2), este sábado no Minho, na nona jornada da Liga. Pedro Gonçalves marcou e foi expulso. Rúben Amorim também recebeu ordem de expulsão já na compensação.