Marega: "Agradeço a todos e... não tenho barriga"

O avançado maliano recebeu o galardão de Futebolista do Ano e, no discurso proferido em português, agradeceu a todos os responsáveis do clube e recordou uma polémica recente, fazendo sorrir toda a plateia no Pavilhão Rosa Mota.

"Acho que é a primeira vez que estou nervoso. Quero agradecer ao grande presidente, depois ao treinador, staff técnico, companheiros, a todos os dirigentes, e aos verdadeiros adeptos que sempre nos apoiaram nos bons e maus momentos", começou por dizer Marega, antes de trocar o português pelo francês.

"Dedico este prémio à minha família, que está sempre comigo e que amo muito. Estou feliz por vocês, porque sabem o que passei para chegar aqui", referiu o avançado, antes de voltar à língua portuguesa para recordar o início da época, onde não faltou quem o acusasse de estar com excesso de peso.

"Para terminar, não tenho uma barriga grande!", garantiu, provocando uma enorme gargalhada no recinto que recebeu a 32.ª edição dos Dragões de Ouro.