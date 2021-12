JN Hoje às 14:01 Facebook

Mãe do atual treinador do Benfica B morreu durante a madrugada desta terça-feira.

Dia de completo contraste para Nélson Veríssimo. Depois de ter recebido a indicação para regressar a Lisboa e orientar o treino da equipa principal do Benfica, o técnico do Benfica B viu-se confrontado com a morte da sua mãe, vítima de doença prolongada.