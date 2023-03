Pinto da Costa: "O nosso inimigo está a uns 300 quilómetros"

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, marcou presença, este sábado, no "Dia do Clube, a 40.ª Sinfonia", que se realizou no Estádio do Dragão e, além de destacar a "união em prol do futuro do clube", afirmou que o inimigo do dragão está a uns 300 quilómetros de distância.

Perante uma plateia de cerca de 300 adeptos portistas, o líder dos azuis e brancos começou por agradecer a tertúlia e deixou uma garantia - "Creio que saímos daqui a amar ainda mais o F. C. Porto" -, antes de um recado dirigido a Lisboa.

"Em primeiro lugar, queria agradecer aos três grandes portistas que me acompanham no palco nesta iniciativa, porque podem ter a certeza que todos, desde mim, ao último encostado ao vidro, todos nós saímos daqui a amar mais o F. C. Porto e todos nós saímos daqui a sentir que somos todos iguais, que estamos todos imbuídos no mesmo amor e no mesmo espírito fraterno de nos ajudarmos mais uns aos outros", afirmou Pinto da Costa, antes de se focar nos rivais.

"Nós temos de estar sempre juntos. O nosso inimigo não está aqui, o nosso inimigo, não sei bem agora contar, mas está a uns 300 quilómetros. Esses é que necessitam, como resposta, da nossa união, do nosso trabalho e, quando se trabalha imbuídos do espírito como o que foi feito neste dia do clube, posso-vos dizer que saio daqui muito feliz, saio daqui com a certeza que o F. C. Porto será unido em prol do futuro, que não viverá dos factos passados, nem das vitórias alcançadas", acrescentou o presidente dos dragões.