Quintero sai em defesa do portista Uribe após o caso da noitada

Quintero é compatriota de Uribe e também já jogou no F. C. Porto, pelo que aproveitou o caso que está a marcar a atualidade azul e branca para deixar uma mensagem de apoio ao amigo.

"É mesmo assim, o tempo dar-te-á razão. És uma grande pessoa e um grande profissional", escreveu Juan Fernando Quintero na caixa de comentários do texto que Uribe partilhou nas redes sociais para, entre outras coisas, se desculpar pela festa que o afastou, juntamente com Marchesín, Saravia e Luis Díaz, do dérbi com o Boavista.

A noitada para celebrar o 30.º aniversário de Cindy Alvarez Garcia, mulher de Uribe, que se prolongou bem para lá da hora do recolher obrigatório, estipulada no regulamento interno do F. C. Porto, está a dar muito que falar no continente americano.

No México, por exemplo, não falta quem garanta que os ex-jogadores do América, Marchesín e o próprio Uribe, não estavam habituados a regras tão rígidas e, por isso, foram apanhados desprevenidos por toda esta situação.