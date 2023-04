Roger Schmidt: "Temos feito uma temporada fantástica"

O treinador do Benfica salientou a importância de vencer na antevisão ao jogo com o Chaves (amanhã, às 18 horas), a contar para a 28.ª jornada da Liga. Roger Schmidt abordou ainda a reação de Neres, no encontro com o Inter de Milão.

"Há sete jogos até ao final da época e cada vitória aproxima-nos do título. É muito importante vencermos os três pontos. O Chaves é uma boa equipa, forte em transições e já mostrou competência contra equipas grandes. Não vai ser um jogo fácil, mas há muita confiança no balneário. Perdemos os dois últimos jogos mas estamos confiantes, até porque os jogadores têm estado muito bem", refletiu Roger Schmidt.

O técnico alemão considera que "era possível ter vencido os dois últimos jogos" mas que a equipa foi traída pela "eficácia dos adversários". Schmidt abordou ainda as escolhas para o onze inicial e a importância de quem está no banco.

"Temos feito uma temporada fantástica, apesar de não estarmos sempre ao nível máximo. Quem está no banco também está em forma, apesar de terem menos minutos, mas eles estão confiantes e tudo depende do que o jogo pede", explicou.

Quanto à situação de David Neres, que se mostrou insatisfeito no jogo com o Inter de Milão, para a Liga dos Campeões, o treinador encarnado desvalorizou a situação.

"O Neres ficou desapontado porque perdemos. Fez uma boa assistência para o Gonçalo Ramos, que poderia ter sido o 2-1, e estava descontente por não ter começado de início. Falámos sobre isso e ele sabe que e um jogador muito importante. Não vou dizer se será titular amanhã", esclareceu o técnico.

Quanto à proximidade de conquistar o título de campeão nacional, Schmidt considera que as derrotas não afetam a confiança da equipa e espera voltar a vencer para "mudar o assunto".

"Temos de ver o panorama alargado. Já cumprimos 27 jornadas e conquistámos muitos pontos. Não somos invencíveis e o que temos de fazer é trabalhar muito, mostrar um bom espírito, mostrar bom futebol e é o que os jogadores têm feito. Com esta pontuação, normalmente, já se é campeão e há poucas equipas na Europa com tantos pontos, mas claro que depois de duas derrotas há quem veja as coisas de outra maneira. Isto não pode afetar a nossa confiança".

Por fim, Schmidt falou sobre a importância de vencer os jogos com "as equipas grandes".

"Se queremos ser campeões em Portugal temos de vencer equipas como o F. C. Porto, Sporting ou Braga. Temos de ter sempre a pressão de vencer todas as partidas e não só amanhã. Tem que ser toda a temporada", concluiu o treinador.