Tottenham acena com 45 milhões por Luis Díaz

A Imprensa britânica adianta, esta terça-feira, que o clube britânico volta a entrar na corrida pelo extremo dos dragões, e que prepara uma proposta que, no entanto, está muito longe daquilo que a SAD azul e branca exige para libertar o melhor marcador da equipa.

Luis Díaz continua a agitar o mercado de transferências de inverno. Depois do muito badalado interesse do Liverpool, que pretende assegurar o colombiano neste mês de janeiro, agora é o Tottenham que se rende à qualidade do número 7 portista, autor de 16 golos - 14 no campeonato e dois na Liga dos Campeões - em 28 jogos oficiais de 2021/22.

Segundo alguns meios de comunicação londrinos, o diretor desportivo dos Spurs, Fabio Paratici, é adepto incondicional das qualidades de Luis Diaz e já terá abordado o empresário do jogador para conhecer as condições para uma eventual contratação nesta janela de mercado.

Já a Imprensa italiana refere que o Tottenham vai acenar com uma proposta de 45 milhões de euros, valor que pode aumentar perante objetivos, mas que fica muito longe do pretendido pelo F. C. Porto que, recorde-se, tem o atleta seguro por uma cláusula de 80 milhões de euros e detém apenas 80% do passe do futebolista.