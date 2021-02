Tribunal dá razão ao Sporting no "caso Palhinha" e leões pedem a demissão do CD

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:29 Facebook

O clube verde e branco informou, esta segunda-feira, que o Tribunal Central Administrativo do Sul deu razão aos leões no caso de João Palhinha e deixou críticas ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O "caso João Palhinha" conheceu mais um capítulo desta vez favorável ao Sporting. Em comunicado, o clube de Alvalade afirmou que o Tribunal Central Administrativo do Sul deu razão à equipa verde e branca e, assim, o médio pode mesmo ir a jogo esta segunda-feira, no dérbi diante do Benfica.

"A Sporting CP - Futebol, SAD tomou conhecimento da decisão do Senhor Presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul relativamente ao pedido de aplicação de medida cautelar formulado pelo seu jogador João Palhinha, julgando-o procedente e suspendendo a eficácia da decisão que lhe aplicara um jogo de suspensão", pode ler-se na nota.

Os leões deixaram, ainda, críticas ao Conselho de Disciplina da FPF, considerando que o mesmo "não tem condições" para conduzir a disciplina desportiva profissional.

"A lamentável decisão do Conselho de Disciplina forçou o jogador a uma reacção junto dos tribunais em tempo recorde; forçou os tribunais a decidir também com grande prontidão; mas, pelo meio, forçou a Sporting CP - Futebol, SAD a tomar opções desportivas que a prejudicam seriamente. Não é possível preparar adequadamente um jogo - muito menos um desafio com a importância do de hoje - com este tipo de incerteza. A evidência da situação torna também evidente que este Conselho de Disciplina não tem condições para assumir a importante responsabilidade que é conduzir a disciplina desportiva profissional. Resta, portanto e apenas, o caminho da demissão", acrescentou.

No duelo diante do Boavista, no Bessa, de terça-feira, João Palhinha viu o quinto cartão amarelo cinco minutos depois de ter entrado em campo. O Sporting reagiu, pedindo a despenalização, mas o Conselho de Disciplina recusou e manteve um jogo de suspensão. Os leões acabaram por recorrer ao TAD.

Apesar de o médio estar disponível, Ruben Amorim garantiu, na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi, que não vai utilizar Palhinha, mesmo que o castigo fosse retirado. "TAD? Treinei com um jogador. O Palhinha não está apto. Para mim é um dado adquirido que não vai jogar. Era incapaz de tirar um jogador da minha equipa à última da hora. Foi treinado dessa forma. Nunca tive grandes esperanças que pudesse jogar, nem para estágio vai", afirmou.

Leia o comunicado do Sporting na íntegra:

"A Sporting CP - Futebol, SAD tomou conhecimento da decisão do Senhor Presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul relativamente ao pedido de aplicação de medida cautelar formulado pelo seu jogador João Palhinha, julgando-o procedente e suspendendo a eficácia da decisão que lhe aplicara um jogo de suspensão.

A Sporting CP - Futebol, SAD recorda que o jogador havia recorrido para o Pleno do Conselho de Disciplina do castigo que lhe fora aplicado em processo sumário, tendo o Conselho de Disciplina notificado a decisão desse recurso na passada sexta-feira, pelas 23h16. E recorda, também, que nesse recurso o árbitro havia admitido, preto no branco, que o jogador tinha sido indevidamente punido com cartão amarelo.

O recurso com pedido de medida cautelar formulado pelo jogador João Palhinha deu entrada nos tribunais horas depois, na madrugada de sábado, às 05h46.

O Senhor Presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul notificou o jogador da sua decisão favorável pouco antes das 16h00 desta segunda-feira, a cinco horas e meia do início do jogo.

A Sporting CP - Futebol, SAD congratula-se com a celeridade com que o sistema judicial português deu resposta à pretensão do seu jogador, entre a manhã de sábado e a tarde de segunda-feira, em pleno confinamento geral.

A Sporting CP - Futebol, SAD assinala, contudo, que apesar dessa louvável rapidez, o tempo do futebol profissional não se compadece com a necessidade de reagir judicialmente perante decisões tão clamorosamente ilegais e que comprometem a verdade desportiva. A lamentável decisão do Conselho de Disciplina forçou o jogador a uma reacção junto dos tribunais em tempo recorde; forçou os tribunais a decidir também com grande prontidão; mas, pelo meio, forçou a Sporting CP - Futebol, SAD a tomar opções desportivas que a prejudicam seriamente. Não é possível preparar adequadamente um jogo - muito menos um desafio com a importância do de hoje - com este tipo de incerteza.

A evidência da situação torna também evidente que este Conselho de Disciplina não tem condições para assumir a importante responsabilidade que é conduzir a disciplina desportiva profissional. Resta, portanto e apenas, o caminho da demissão".